Шольц: Саммит мира в Швейцарии вряд ли приведет к завершению войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский Саммит мира, который в следующем месяце будет принимать Швейцария, вряд ли приведет к завершению конфликта, сообщает Радио Свобода.

"В лучшем случае, это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией" , – сказал Шольц в интервью немецкому еженедельнику Stern.

По его словам, на саммите будут обсуждаться "безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, обмен пленными" и риск ядерной эскалации. Но канцлер предупредил, что "никто не должен иметь чрезмерные ожидания", добавив:

"Мы не ведем переговоры об окончании войны".

"Мы пытаемся обеспечить участие стран, не являющихся искренними сторонниками Украины. Например, Бразилия, Южная Африка или Китай" , – сказал Шольц, которого цитирует AFP.

Конференция, которую украинские власти называют Глобальным саммитом мира, состоится 15–16 июня. Ожидается, что от 80 до 100 стран примут участие во встрече на роскошном курорте Бургеншток вблизи города Люцерн.

В России, которую не пригласили на саммит, заявляли, что переговоры о мире в Украине, запланированные в июне в Швейцарии, не будут иметь смысла без участия России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия в отношении Украины, которые "игнорируют позицию России", "оторваны от реальности".

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