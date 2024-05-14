Будущий министр обороны РФ назвал свои приоритеты на должности

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения эффективности выполнения гособоронзаказа – чтобы полностью обеспечить весь боевой состав всеми видами довольствия, сообщает Украинская правда.

По словам Белоусова, одна из важнейших задач — обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне "спецоперации", кок продолжает называть войну в Украине Кремль.

Отмечается, что речь идет о поставках самой современной техники, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.

Кандидат на пост министра добавил, что "для упреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий".

Целью в этой ситуации является комплектование Вооруженных сил РФ, однако речи о мобилизации якобы не идет.

Напомним, 12 мая стало известно, что российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. Шойгу занимал эту должность с 2012 года.