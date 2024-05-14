Шольц о предоставлении Украине Patriot: Другие должны взять пример с Германии

Решение о передаче Германией третьей системы Patriot для Украины оказалось непростым. Но это пример другим странам, которые должны ему последовать. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина.

Канцлер напомнил, что Германия обязалась поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Как вы знаете, мы решили сейчас представить Украине третью систему Patriot, и это было решение, которое было не таким уж и простым, потому что у нас таких систем не очень много, но это было важно сделать" , - сказал Шольц. ﻿

Он добавил, что Германия надеется, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру, потому что Украине нужно больше боеприпасов, артиллерии, танков и ПВО, и особенно Patriot.

Patriot для Украины

Украина остро нуждается в таких системах ПВО, поскольку они позволяют сбивать российские баллистические ракеты и эффективно защищать важные инфраструктурные объекты.

При этом такими системами владеют не так многие страны мира. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша сейчас получает первые системы Patriot, заказанные семь лет назад. В связи с этим Варшава не может передать ПВО Украине.