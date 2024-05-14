Кулеба опроверг слухи, что Украина отвергла мир с Россией в 2022 году

Обвинения Украины в том, что она якобы не захотела подписывать с Россией мирное соглашение в 2022 году в Стамбуле, являются абсурдными, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что история о "сорванном мире" - один из любимых фейков россиян. Но, если более пристально взглянуть на факты, то такие слухи не выдерживают никакой критики.

Ukraine and Russia were close to a peace deal in spring 2022 but Ukraine rejected it?



This is one of the favorite lies promoted by Russia and its sympathisers to shift the focus… and blame.



However, a closer look at the facts reveals that the whole story does not hold water. pic.twitter.com/uaWh8pTdIS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2024

По словам Кулебы, при помощи подобных историй Россия хочет переложить ответственность с агрессора на жертву.

"Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она бы прежде всего не нападала на Украину", - добавил министр.

Он уточнил, что во время переговоров в 2022 году требования России были настолько абсурдными, что "мирное соглашение не просматривалось".

Также Кулеба прокомментировал проекты документов, которые обнародовали западные СМИ. Он подчеркнул, что они являются доказательством переговорного процесса, но большего смысла в них нет, поскольку тогда не было согласия.

Министр подтвердил, что обсуждалась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, но Москва не захотела ее организовывать.

Глава МИД опроверг абсурдные слухи, что Украина отказалась от переговоров с РФ под влиянием Бориса Джонсона, который тогда был премьером Британии.

"Во-первых, любой, кто когда-то встречался с Зеленским, знает, что это не тот человек, на которого можно нажать для какого-то решения. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями, собственно, продолжался и в апреле, и даже мае - то есть, задолго после приезда Джонсона", - рассказал Кулеба.

Именно позиция России стала причиной, почему странам не удалось прийти к мирному соглашению, добавил министр.

Что предшествовало

Напомним, ранее россияне неоднократно обвиняли Украину в том, что из-за ее позиции в 2022 году якобы не удалось достичь мира. Также они выдумывали причастность экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Недавно издание WELT обнародовало якобы текст проекта мирного соглашения между Россией и Украиной. Документ, в частности, предусматривал постоянный нейтралитет для Украины.

При этом Москва, согласно проекту соглашения, отказывалась выводить свои войска из оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.