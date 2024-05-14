Избиение девушки сотрудником ТЦК в Одессе: Полиция начала расследование
Полиция начала расследование по факту избиения женщины сотрудником военкомата. Инцидент произошел в Одессе, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram и пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Как напомнили в Минобороны, сегодня в сети появилось видео конфликта женщины с представителем одесского военкомата.
"По факту нанесения телесных повреждений гражданскому лицу Одесской спецпрокуратурой начато уголовное производство", - сказано в сообщении.
Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области
Минобороны пообещало держать на контроле расследование дела и предоставлять полную поддержку органам досудебного следствия.
Что говорят в полиции
Полицейские рассказали, что 12 мая вечером поступило сообщение от таксиста. Он утверждал, что на него напали четверо человек на улице Гаванной и применили газовый баллончик за отказ им в поездке.
Правоохранители после прибытия на место происшествия пригласили компанию, которая состояла из трех мужчин и девушки, в отделение полиции.
"В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконные стекла на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала", - уточняют в полиции.
На нее составили несколько протоколов о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского. При этом по отношению к одному мужчине составили протокол за появление в общественных местах в пьяном виде. После этого правонарушителей отпустили.
Уже на следующий день в полицию поступило сообщение об избиении девушки сотрудниками ТЦК на улице Греческой. У нее закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Потерпевшая не обращалась с заявлением к правоохранительным органам.
"В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", - уточнили в полиции.
Там также добавили, что в марте этого года суд признал вышеупомянутую девушку виновной в воровстве и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
Что предшествовало
Напомним, в сети недавно появилось резонансное видео жительницы Одесской области. Она утверждала, что ее избил сотрудник военкомата возле полицейского участка.
В качестве доказательства девушка обнародовала видео, на котором можно заметить, как мужчина в военной форме бьет ее костылем.
В Одесском областном ТЦК пообещали привлечь виновных к ответственности.