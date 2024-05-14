ОВА: Россияне обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

Российская армия 14 мая обстреляла из ствольной артиллерии и миномета приграничья Черниговщины, известно о погибшем мужчине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня днем враг из ствольной артиллерии и миномета атаковал село Гремяч Новгород-Северского района.

В результате обстрела от осколочных ранений погиб мирный местный житель".

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что фиксируется враждебная активность против Сумщины и Черниговщины. Речь шла о диверсионных группах и обстрелах.