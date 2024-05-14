ОВА: Россияне обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина
Российская армия 14 мая обстреляла из ствольной артиллерии и миномета приграничья Черниговщины, известно о погибшем мужчине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Сегодня днем враг из ствольной артиллерии и миномета атаковал село Гремяч Новгород-Северского района.
В результате обстрела от осколочных ранений погиб мирный местный житель".
Что предшествовало:
Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что фиксируется враждебная активность против Сумщины и Черниговщины. Речь шла о диверсионных группах и обстрелах.