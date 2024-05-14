Украина и Люксембург начали переговоры о гарантиях безопасности

Украина ведет переговоры с Люксембургом по заключению договора о гарантиях безопасности, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Отмечается, что о начале работы над документом договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне.

Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, но сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ИТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении по безопасности" , — отметил Жовква.

Во время переговоров стороны основательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги.