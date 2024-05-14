Правительство упростило размещение газовых мини электростанций

Кабмин принял постановление, которое упрощает процедуру размещения газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня принимаем постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. Снимаем целый ряд бюрократических преград, процедур, чтобы процесс двигался быстрее" , - отметил премьер.

Премьер отметил, что после потери 8 ГВт мощности ситуация в энергосистеме чрезвычайно сложная. Сейчас Украина вынуждена покрывать дефицит путем импорта и аварийной помощи от западных партнеров.

Приоритетной задачей правительства является минимизация рисков до старта следующего отопительного сезона. Все ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации

Глава правительства добавил, что Украина рассчитывает также на дальнейшую активную поддержку от международных партнеров. По его словам, в апреле-мае партнеры передали более 600 тонн гуманитарной помощи для энергетической безопасности, включая генераторы, трансформаторы, кабели, изоляторы.

Напомним:

За прошедшие сутки, 13 мая, потребление электроэнергии в Украине выросло на 8% против объема, потребленного 12 мая. Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.