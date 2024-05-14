Макрон в разговоре с Зеленским пообещал предоставить больше оружия для ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить больше оружия для ВСУ уже в ближайшие дни, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию на фронте и потребности в Украине, а сам Макрон осудил российские удары по энергетической инфраструктуре страны.

Президент Франции подтвердил решимость страны предоставить всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе.

Также он подробно описал Зеленскому детали будущих поставок вооружений для ВСУ, которые запланированы на ближайшие дни и недели.

Разговор Зеленского и Макрона

Ранее президент Зеленский опубликовал информацию о разговоре с Макроном. В его публикации говорится, что Макрон будет участвовать в саммите мира.