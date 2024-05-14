Генштаб: За сутки в Харьковской области погибли около 120 окупантов

В течение суток в Харьковской области во время наступательной операции погибли около 120 российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 19:00 14 мая.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, при поддержке авиации, интенсивно атакует наши позиции. Украинские защитники сдерживают натиск окупантов, наносят врагу максимальные потери. В течение текущих суток произошло 130 боевых столкновений" , — сообщении.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Сумской области. Сегодня захватчики нанесли авиационный удар в районе Дмитровки.

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах н.п. Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.

На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло – до 21.

Высокая интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также УАБы. Всего сегодня на этом направлении произошло 40 атак окупантов на позиции украинских защитников. Больше всего — в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьевого.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Приднепровском направлении сегодня враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Крынок, успеха не имел.

На Лиманском, Торецком, Времовском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в обстановке не произошло.

Силы обороны правильно реагируют на деяния захватчиков, принимают нужные меры для стабилизации обстановки.