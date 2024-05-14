Украина и Хорватия подписали меморандум о помощи в разминировании

Хорватия поможет Украине в вопросах разминирования. Соответствующий меморандум страны был подписан во вторник, 14 мая, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Украины.

Как отмечается, меморандум был подписан между Центром совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности Украины и Хорватским противоменным центром на полях 27-летней международной встречи национальных директоров и советников ООН по противоминной деятельности в Женеве.

Меморандум в частности предусматривает:

обмен опытом в области гуманитарного разминирования;

сотрудничество в реализации инновационных проектов в сфере технологий и техники обнаружения взрывоопасных предметов;

разработку совместных программ обучения и инициатив по повышению квалификации специалистов по гуманитарному разминированию;

усиление адвокации и публичной осведомленности о международных стандартах и передовых практиках в сфере гуманитарного разминирования.

"Выбор партнером Хорватии является неслучайным. Эта балканская страна испытала значительное загрязнение взрывоопасными предметами в результате боевых действий в 1990-х годах. Разминирование там продолжается до сих пор, но уже в следующем году должно быть завершено. Поэтому опыт Хорватии действительно неоценим для Украины", - отметили в управлении.

Разминирование Украины

Из-за вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами.

В апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Также в Украине создали Корпуса деминеров. Задания на деоккупированных территориях будут выполнять 5 тысяч специалистов.

К тому же Украина планирует привлечь больше женщин к разминированию.