Путин подписал указ о назначении нового министра обороны
Российский правитель Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Белоусов до этого был первым вице-премьер-министром.
Также Путин подписал указы о назначении других министров: Минпромторга, Минспорта, Минтранспорта, Минэнерго и Министерства сельского хозяйства.
Остальные главы ведомств остались на своих позициях без изменений, среди них — министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.
Что предшествовало:
12 мая стало известно, что Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.
В то же время, как сообщает РИА Новости, Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".
14 мая Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны РФ.