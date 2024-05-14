КГВА: Отключения электроэнергии в Киеве коснулись около 10% потребителей

Объемы отключений электроэнергии в Киеве незначительны, около 10% потребителей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"После ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.

В связи с этими причинами и увеличением потребления (из-за прохладной погоды) в Киеве вводятся графики аварийных отключений, в том числе и для населения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщается, что отключения будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток. Для промышленных потребителей так же есть ограничения, напомнили в КГГА.