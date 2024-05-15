Оккупанты на Харьковщине применили новую тактику наступления – ISW
Темп российского наступления на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону". Со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
ISW подтвердил, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны" в районе границы, а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.
Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.
Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска используют новую тактику в этом направлении - небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную группу.
Кадры с беспилотника, снятые якобы в Волчанске, показывают, что российская пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что подтверждает эти сообщения.
Военные аналитики считают, что использование небольших штурмовых групп, однако, может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.
Один российский военный комментатор, ранее служивший инструктором подразделения "Штурм-З", пожаловался, что кадры с небольшими российскими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь на этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных операций.
Начальник Генерального штаба Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что российские войска потеряли до 1 740 солдат на этом направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем потерь.
ISW не может подтвердить эту цифру, но вероятный уровень потерь соответствует общему замедлению темпов наступления, которое наблюдалось 14 мая. Если темпы российских операций останутся относительно низкими, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем объединения группировок в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области, как оценивал ISW ранее.
Ключевые выводы ISW за 14 мая:
- Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, похоже, замедлились за последние 24 часа, и характер российской наступательной активности в этом районе соответствует оценке ISW, что российские войска предпочитают создавать "буферную зону" в районе международной границы, а не более глубоко проникать в Харьковскую область.
- Кандидат главы России Владимира Путина на должность министра обороны России Андрей Белоусов изложил свои и Путина приоритеты для Министерства обороны (МО) России во время выступления в Совете Федерации 14 мая.
- Российские власти задержали заместителя министра обороны России, начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 13 мая по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах.
- Путин назначил бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своими помощниками 14 мая, еще больше сбалансировав свой министерский кабинет на пятый срок.
- Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об "иностранных агентах" по российскому образцу 14 мая, на фоне длительных протестов против него в Тбилиси.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 14 мая заявил, что США заинтересованы в двустороннем соглашении с Украиной в сфере безопасности.
- Вероятно, что 14 мая украинские военные нанесли удар по российской железнодорожной линии в Волгоградской области.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Липцов, Волчанска, Сватово, Часов Яра, Авдеевки, Донецка и Крынок.
- По сообщениям, Министерство обороны (МО) России принуждает российских граждан и мигрантов к военной службе с помощью фальшивых вакансий, вероятно, в рамках продолжающейся криптомобилизации.
- Украинские чиновники продолжают прилагать усилия для возвращения принудительно депортированных украинских детей на подконтрольную Украине территорию из России.