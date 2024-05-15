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Курс валют НБУ на 15 мая

Курс валют НБУ на 15 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 мая, повысился на 6 коп до 39.6799 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 42.8305 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 49.8102 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.7100 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 10.0328 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.679900 +0.0603
EUR Евро 42.830500 +0.081
GBP Фунт стерлингов 49.810200 +0.0995
CHF Швейцарский франк 43.710000 --0.0154
PLN Польский злотый 10.032800 +0.0566

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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