Курс валют НБУ на 15 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 мая, повысился на 6 коп до 39.6799 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 42.8305 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 49.8102 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.7100 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 10.0328 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.679 900 EUR Евро 42.830 500 GBP Фунт стерлингов 49.810 200 CHF Швейцарский франк 43.710 000 PLN Польский злотый 10.032 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.