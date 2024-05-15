Курс валют НБУ на 15 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 мая, повысился на 6 коп до 39.6799 за 1 доллар.
Евро подорожал на 8 коп до 42.8305 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 49.8102 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.7100 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 6 коп до 10.0328 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.679900
|EUR
|Евро
|42.830500
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.810200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.710000
|PLN
|Польский злотый
|10.032800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.