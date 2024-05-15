Евровидение оштрафовало украинскую команду за футболки

Организаторы "Евровидения-2024" оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом "Free Azovstal Defenders"﻿. Об этом заявила украинская певица, представительница Украины на Евровидении alyona alyona, сообщает Деловая столица.

"Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум. Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию.

Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом" , — отметила артистка.

АІуоnа аІуоnа добавила, что она невероятно рада, что их команде удалось напомнить миру об украинских военнопленных.