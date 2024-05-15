Путин снова заявил, что готов к переговорам и пожаловался на антироссийские санкции
Глава Кремля Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором повторил свои нарративы относительно войны с Украиной, снова потребовал гарантий для страны-агрессора России и пожаловался на введенные санкции. Об этом говорится в тексте интервью, опубликованном на сайте Кремля, сообщает Украинская правда.
"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", - говорится в тексте.
Российский правитель придумал новую проблему в вопросе переговоров.
"Главная проблема − это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - добавил диктатор.
Он в который раз повторил, что Россия якобы "готова к переговорам", вела их и даже якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле. Путин пытается убедить, что российских оккупантов якобы не выбили из Киевской области, а якобы они сами отошли в рамках этих договоренностей.
Как известно, эти заявления о якобы о "сорванном мирном соглашении" неоднократно опровергала украинская сторона, в частности глава МЗС Дмитрий Кулеба. По его словам, позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".
Путин также похвалил предложения Китая по урегулированию войны, но пожаловался, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".
"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга… Вместо этого западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", − пожаловался Путин.