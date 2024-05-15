Путин снова заявил, что готов к переговорам и пожаловался на антироссийские санкции

Глава Кремля Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором повторил свои нарративы относительно войны с Украиной, снова потребовал гарантий для страны-агрессора России и пожаловался на введенные санкции. Об этом говорится в тексте интервью, опубликованном на сайте Кремля, сообщает Украинская правда.

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии" , - говорится в тексте.

Российский правитель придумал новую проблему в вопросе переговоров.

"Главная проблема − это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает" , - добавил диктатор.

Он в который раз повторил, что Россия якобы "готова к переговорам", вела их и даже якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле. Путин пытается убедить, что российских оккупантов якобы не выбили из Киевской области, а якобы они сами отошли в рамках этих договоренностей.

Как известно, эти заявления о якобы о "сорванном мирном соглашении" неоднократно опровергала украинская сторона, в частности глава МЗС Дмитрий Кулеба. По его словам, позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".

Путин также похвалил предложения Китая по урегулированию войны, но пожаловался, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".