США могут отправить в Украину еще одну батарею Patriot – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников агентства, США хотят прислать одну батарею вместе с радарами.

Европейские союзники также работают над возможностью отправить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны из своих запасов, отметили источники.

Как известно, накануне, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Украина нуждается в двух Patriot для защиты Харькова и области.

В Белом доме рассказали, что работают с союзниками над тем, чтобы поставить Украине больше батарей Patriot.