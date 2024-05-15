ВСУ переместились на более выгодные позиции в Харьковской области – Генштаб

В Харьковской области, вблизи Лукьянцев и Волчанска, украинские военные из-за штурмовых действий россиян переместились на более выгодные позиции для сохранения жизней и избегания потерь.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 14 мая.

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, впрочем, контролируемой Силами обороны Украины. Сегодня враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также Краматорском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются.

Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакирующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны. В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Ольшанка – Петропавловка, Кисловка – Ивановка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, Коломыйчиха – Мясожаровка, Ковалевка Макеевка. Бои продолжаются. Удачи противник не имеет.

Кроме того, наши войска восстановили утраченные позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях.

На Лиманском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника на направлениях Червонопоповка – Ивановка и Жиливка – Терны. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении наши войска отразили 5 атак противника на направлениях Золотаровка - Ивано-Дарьевка, Николаевка - Спорное, Веселое - Верхнекамянское, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения наших войск отразили 12 атак противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Одрадовка - Клещеевка, Бахмут - Клещеевка, Бахмут - Андреевка, Николаевка - Белая Гора, продолжаются 9 боевых столкновений. Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Евгеньевка, Архангельское – Калиновое, Архангельское – Новоалександровка, Соловьево – Сокол; Очеретино - Соловьево, Новобахмутовка - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Орловка - Новоселовка Первая, Тоненько - Уманское, Тоненько - Нетайлово, Пески - Нетайлово. Продолжается 7 боевых столкновений. В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях, наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили 7 атак противника на направлениях Старомихайловка – Красногоровка, Марьинка – Георгиевка, Славное – Новомихайловка, длится 2 боевых столкновения. На Времивском направлении успешно отражены 10 атак противника на направлении Солодкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили 3 атаки противника на направлении Новопрокоповка – Работино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска из левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено. В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

По всей линии фронта украинские воины продолжали сдерживать давление врага, уничтожать его личный состав и технику. Всего с начала суток российские оккупанты потеряли 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единицу вооружения и военной техники.