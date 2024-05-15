США посоветовали Китаю отказаться от поддержки РФ накануне визита Путина
Соединенные Штаты советуют Китаю прекратить поддержку России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает возобновить продуктивные отношения с Европой. Так среагировал на вопрос о запланированном визите Владимира Путина в Китай заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает Укринформ.
"Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может дальше подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности, какова агрессия России против Украины", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что это не только позиция Соединенных Штатов, такое же мнение четко объявили государства G7, союзники по НАТО и страны Евросоюза.
"Если КНР прекратит поддержку России, ей будет трудно поддерживать войну против Украины. Ни одна страна не должна давать Путину платформу для ведения его агрессивной войны против Украины", - указал Пател.
По его словам, Соединенные Штаты и другие страны Запада не могут вернуться к "бизнесу как обычно" с Россией или закрыть глаза на явные нарушения ею международного права.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай 16 - 17 мая с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина.