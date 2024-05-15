РФ потеряла в Украине еще 1500 военных и 23 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 1510 военных, 48 бронемашин, 30 беспилотников, 23 артсистемы, 14 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили: