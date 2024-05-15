РФ потеряла в Украине еще 1500 военных и 23 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 1510 военных, 48 бронемашин, 30 беспилотников, 23 артсистемы, 14 танков и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 486 940 (+1510) человек,
- танков − 7 510 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 14 508 (+48) ед,
- артиллерийских систем − 12 538 (+23) ед,
- РСЗО − 1 070 (+0) ед,
- средств ПВО − 798 (+0) ед,
- самолетов − 351 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 015 (+30) ед,
- крылатых ракет − 2 199 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 955 (+48) ед,
- специальной техники – 2 061 (+7) ед.