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РФ потеряла в Украине еще 1500 военных и 23 артсистемы – Генштаб

РФ потеряла в Украине еще 1500 военных и 23 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 1510 военных, 48 бронемашин, 30 беспилотников, 23 артсистемы, 14 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 486 940 (+1510) человек,
  • танков − 7 510 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 508 (+48) ед,
  • артиллерийских систем − 12 538 (+23) ед,
  • РСЗО − 1 070 (+0) ед,
  • средств ПВО − 798 (+0) ед,
  • самолетов − 351 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 015 (+30) ед,
  • крылатых ракет − 2 199 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 955 (+48) ед,
  • специальной техники – 2 061 (+7) ед.

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