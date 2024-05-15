Зеленский не поедет в Португалию и Испанию из-за ситуации на фронте – CNN

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию. Глава государства не впервые откладывает поездки в эти страны. ﻿ Об этом сообщает CNN Portugal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным издания, Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент.

Не сообщая более конкретных деталей, окружение главы украинского государства должно было понять, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, не рекомендует в данный момент выезжать за границу.

Ранее испанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшие дни Зеленский посетит Мадрид для подписания двухстороннего соглашения по безопасности.

При этом вчера Королевский двор Испании подтвердил визит Зеленского и сообщил, что президент посетит испанскую столицу 17 мая.

Наступление РФ на Харьковскую область

В ночь на 10 мая российские войска начали наступление на Харьковскую область в двух направлениях: на Волчанск и Липцы. Согласно данным DeepState, российским захватчикам удалось оккупировать несколько населенных пунктов.

При этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что наметилась тенденция к стабилизации ситуации, а "противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти".