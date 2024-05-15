Блинкен рассказал, что США сделают с замороженными активами РФ

Соединенные Штаты Америки намерены использовать арестованные российские активы для финансирования восстановления Украины. Это подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого цитирует CNN, сообщает Зеркало недели.

"Американский Конгресс предоставил такие полномочия по конфискации российских активов в США и у нас есть намерение это сделать" , – отметил чиновник и подчеркнул, что РФ должна заплатить за нанесенный ущерб.

Блинкен добавил, что США и другие страны G7 работают над механизмом, который позволит использовать другие замороженные активы в пользу Украины.

Как пишет Financial Times, Украина продолжает настаивать на полном изъятии российских активов, но официальные лица G7 в частном порядке заявляют, что этот вопрос больше не рассматривается. Вместо этого они изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств.

Что будет с арестованными активами РФ, будет решаться в июне на саммите Большой семерки.