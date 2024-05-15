Россияне сообщили о пожаре на территории воинской части ФСБ под Москвой

В российском городе Балашиха близ Москвы произошел пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Местные власти сообщили о "коротком замыкании", некоторые медиа пишут о поджоге.

Случилось это вечером 14 мая. Инцидент подтвердил мэр Сергей Юров. Согласно его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и возобновить поставки электроэнергии потребителям. О последствиях возгорания он не сообщил.

По информации﻿ росСМИ, огонь вспыхнул на территории завода "Прогресс", где находится военная часть 35533, входящая в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Центр занимается разработкой, тестированием и изготовлением электронных носителей различных программ для военного комплекса России и других компаний.