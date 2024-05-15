Посол в Польше рассказал, на каком этапе подготовка соглашения о безопасности

Украинская и польская сторона работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает Радио Свобода.

По словам дипломата, на днях с визитом в Варшаве был первый заместитель министра Украины Андрей Сибига, который "много внимания уделил именно этому вопросу".

"Мы не видим промедлений, мы видим очень серьезный, тщательный подход польской стороны к содержанию этого соглашения и я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем иметь еще одну страну-подписанта таких соглашений больше" , - сказал Зварыч.

По словам посла, сейчас в Польше идет межведомственное согласование текста соглашения и буквально в ближайшие дни этот проект передать украинской стороне. После этого начнутся непосредственные переговоры по содержанию этого документа:

"Это нормальный процесс дипломатической работы, мы должны согласовать текст, мы предложили польской стороне определенные свои элементы, наши ожидания, что бы там по нашему мнению должно быть отражено".

По мнению посла, "соглашение с Польшей будет амбициозным, поскольку это ближайший сосед и Польша уже много помогает Украине в военном плане". По словам Зварыча, "лишь милитарную помощь для Украины Польша передала почти на 4 миллиарда евро".

"Работа огромного логистического хаба в Ясенке, обучение наших военных – много других таких аспектов, которые даже без этого соглашения о гарантиях Польша уже делает. Это те элементы, которые другие страны прописывают, а Польша делает, но мы это еще положим на бумагу" , – отметил посол Зварыч.

По словам дипломата, "подписав это соглашение, в случае прямой угрозы безопасности Украине или Польше будет четкий алгоритм действий".

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