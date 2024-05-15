Возле Волчанска и Лукьянцев идут бои, враг пытается занять выгодные позиции – Нацгвардия

В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковском направлении продолжаются бои, российские оккупационные войска пытаются получить тактическое преимущество. Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, сообщает Лига.net.

"Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения. В частности, для занятия более выгодных позиций на местности. Подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться. Контрактуют, наносят удары из артиллерии и привлекают также подразделения БпЛА" , – заявил он.

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" отмечают, что последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задача которых – закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковской области.

Также оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За прошедшие сутки нацгвардейцы уничтожили один багги и два состава оккупантов.