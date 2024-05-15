Швеция заявила о готовности рассмотреть отправку войск в Украину, но с условием

Сейчас Швеция не планирует отправлять свой военный персонал в Украину, но есть одно условие, при котором страна может рассмотреть такое решение. Ссылаясь на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона пишет Breaking Defense, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы оборонного ведомства Швеции Пола Йонсона, если от стран-членов НАТО поступит такое предложение, тогда его государство будет рассматривать вопрос отправки своих войск в Украину.

Йонсон отметил, что страны, принимавшие участие в специальном саммите в Париже по поддержке Украины в феврале 2024 года, не имели единой позиции по вопросу отправки войск в Украину.

Кроме этого, он добавил, что пока конкретных предложений по этому вопросу нет.