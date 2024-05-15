В гумпомощи нуждается 40% населения Украины – ООН

По данным ООН, российская война привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом на заседании Совета Безопасности заявила директор отдела финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных дел Лиза Доутен, сообщает Укринформ.

Она рассказала, что в апреле-мае усилились обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, а в населенных пунктах вдоль северо-восточной границы с РФ ведутся непрерывные боевые действия.

На сегодняшний день 7000 мирных жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, многие из них были отрезаны от доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электроснабжению и газу, отметила Доутен.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине в апреле: 129 человек убиты, 574 ранены.

«С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов. Миллионы семей по всей стране временно остались без электричества, воды и газа, необходимых для приготовления пищи, отопления, гигиены и других жизненно важных услуг» , – рассказала представитель ООН.

Она добавила, что новой практикой российских войск стали атаки на железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины.

Также, по словам Доутен, вызывают беспокойство удары по предприятиям, «ограничивающим поступление гуманитарных товаров местного производства». Кроме того, продолжаются атаки на портовую инфраструктуру Украины.

Международные доноры уже выделили 22% средств из 3,1 млрд долларов, необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины в этом году, подчеркнула чиновник.

«Мы призываем доноров обеспечить немедленную и гибкую финансовую поддержку, которая так необходима для удовлетворения все больших потребностей» , – заявила она.

При этом Доутен констатировала, что гуманитарные организации ООН до сих пор не имеют доступа к временно оккупированным территориям, где в жизненно необходимой помощи нуждаются 1,5 млн человек.