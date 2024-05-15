В Пекине рассказали об ожиданиях от визита Путина

В Министерстве иностранных дел Китая сообщили об ожиданиях от визита российского президента Владимира Путина, сообщает Радио Свобода.

"Это первый государственный визит после начала его (Путина – ред.) нового президентского срока. Во время визита Си и Путин обменяются мнениями относительно двусторонних отношений, сотрудничества в различных сферах, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес в свете 75- е годовщины китайско-российских дипломатических отношений" , – сказал на брифинге представитель министерства Ван Вэньбинь.

По его словам, этот визит состоится по приглашению лидера Китая.

14 мая в Кремле сообщили, что первый заграничный визит после пятого вступления в должность президента РФ Владимир Путин совершит в Китай. Государственный визит в КНР запланирован на 16-17 мая.

Хотя Китай заявляет, что является нейтральной стороной, его критикуют за отказ осудить Москву за полномасштабное вторжение в Украину. В последние годы Китай и Россия расширили экономическое сотрудничество и дипломатические контакты, а после полномасштабного вторжения в Украину их стратегическое партнерство только усилилось.

Пекин ранее выдвинул свой "мирный план" из 12 пунктов с призывом к деэскалации и окончательному прекращению огня в Украине. Мероприятие скептически относится к предложениям Китая по политическому урегулированию в Украине. Этот план был в значительной степени отклонен Западом из-за отказа Китая осудить Россию за вторжение к своему суверенному соседу и за то, что он повторяет российские тезисы, в частности, обвинения в адрес Запада в неспровоцированном вторжении.

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