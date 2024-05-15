На Харьковском направлении российские штурмовые подразделения несут значительные потери. Ссылаясь на данные партизанского движения АТЕШ, сообщает Новое время.

По информации партизан, в результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава.

Партизаны рассказали, что не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями вс агрессора и шторм-Z.

В АТЕШ заявили, что управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет военный опыт.