СБУ задержала предателей, скорректировавших удар "Искандерами" по Покровску

В Донецкой области обезвредили агентурную группу военной разведки РФ.﻿ Ссылаясь на информацию пресс-службы СБУ, сообщает Деловая столица.

"Одновременно задержаны 6 российских агентов, которые находились по разным адресам и корректировали обстрелы региона. По их наведению 7 августа 2023 года оккупанты нанесли двойной удар ракетами "Искандер" по городу Покровск" , — говорят в ведомстве.

В Покровске во время первой атаки россияне попали в многоквартирный дом. Когда на место происшествия прибыли полицейские и спасатели — нанесли повторный удар. Были многочисленные жертвы и раненые среди мирных жителей.

Кроме того, эта группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования сил обороны на Авдеевском направлении. Для этого агенты в одиночку пытались тайком фиксировать оборонные позиции ВСУ.

"Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего куратора по военной разведке РФ" , — добавляют в Службе безопасности.

Чтобы найти и завербовать агентов, он использовал прокремлевские Telegram-каналы, где они оставляли антиукраинские комментарии.

Всем задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Могут добавить еще одну статью — 438 (нарушение законов и обычаев войны). Агентам грозит пожизненное заключение.