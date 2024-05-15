Госспецсвязи: Российские хакеры активизировали атаки на телефоны военных ВСУ

Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госспецсвязью, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения" , - говорится в сообщении.

Особенности атак РФ на мобильные устройства

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

используют легитимные продукты как маскировку: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";

распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Что делать и как защититься