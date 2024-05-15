В Yasno назвали условие возращения аварийных отключений в Киеве

Аварийные отключения света в Киеве могут вернуться в течение дня. На это влияет общая ситуация в энергосистеме.﻿ Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он напомнил, что для украинской промышленности уже неделю действуют ограничения использования электроэнергии. Вчера вечером и сегодня утром экстренные отключения вводились для населения, в том числе для жителей Киева.

По его словам, в столице отключения света почувствовали около 10% жителей. Коваленко не исключил, что экстренные отключения могут вернуться в течение дня.