В каких регионах больше всего покупали авто в апреле

Бестселлеры крупнейших региональных рынков В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Об этом сообщает Укравтопром.

Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

В апреле киевляне приобрели – 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году).

В Киевской области было зарегистрировано – 500 ед. (+24%). Жители Днепропетровщины купили – 452 ед. (+6%). Во Львовской области – 321 авто (+14%). В Одесской области – 310 единиц (+19%).

Бестселлером луны в столице стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали кроссовер TOYOTA RAV-4.

На Днепропетровщине хитом продаж был кроссовер MAZDA CX5.