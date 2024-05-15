В каких регионах больше всего покупали авто в апреле
Бестселлеры крупнейших региональных рынков В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщает Укравтопром.
Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.
В апреле киевляне приобрели – 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году).
В Киевской области было зарегистрировано – 500 ед. (+24%). Жители Днепропетровщины купили – 452 ед. (+6%). Во Львовской области – 321 авто (+14%). В Одесской области – 310 единиц (+19%).
Бестселлером луны в столице стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали кроссовер TOYOTA RAV-4.
На Днепропетровщине хитом продаж был кроссовер MAZDA CX5.