Сегодня вечером снова возможны отключения электричества – "Укрэнерго"

Сегодня на протяжении всех суток в энергосистеме есть значительный дефицит электроэнергии. Планируется рекордный импорт электроэнергии из Европы.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечают, что с 06:00 потребление снова возросло из-за понижения температуры.

"Наличных объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно. Поэтому с 6:40 до 08:30 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения упразднены, энергопитание потребителей возобновлено" , – говорится в сообщении.

При росте потребления в вечерние часы 15 мая максимального потребления 18:00 - 23:00 "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей. Сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

14 мая для преодоления дефицита в энергосистеме "Укрэнерго" с 16:00 применили графики ограничения потребления для промышленности. Но из-за значительного роста потребления во время похолодания с 20:55 по 00:00 применялись контролируемые аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

Вчера, 14 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00.00 до 07.00.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 23692 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1628 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.

К утру обесточено 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.