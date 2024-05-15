Яхта Медведчука перешла под украинский флаг

Яхта бывшего народного депутата Виктора Медведчука Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины. Об этом говорится в прессрелизе Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщает Корреспондент.

"Совместными усилиями Агентства по розыску и менеджменту активов и Администрации судоходства арестованная люксовая 92-метровая яхта Royal Romance приобрела статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины" , - говорится в сообщении АРМА.

По информации главы Администрации судоходства Евгения Игнатенко, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию (IМО).

"Это исторический момент для нашей страны. Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за границей, получил государственную регистрацию в Украине. Это будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступлению средств от реализации в государственный бюджет Украины" , - подчеркнул Игнатенко.

Как известно, 18 марта АРМА объявила о продаже яхты Медведчука. Royal Romance оценивается как минимум в 130 млн евро.

А накануне стало известно, что аукционный дом Troostwijk Auctions, победивший в конкурсе по реализации яхты Медведчука, отказался от подписания договора об организации торгов. Поэтому это право было передано аукционному дому Boathouse Auctions.