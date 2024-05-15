Минобороны обновленный каталог питания ВСУ: что изменилось

Министерство обороны Украины утвердило изменения в Каталог питания Вооруженных сил Украины. Предложения были совместно наработаны Минобороны и "Государственным оператором тыла" (ДОТ), который уже объявил закупки продуктов для ВСУ на второе полугодие по обновленному перечню.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Наши военные – ключевой фактор обороны страны. Сбалансированное питание гарантирует их боевую готовность и способность выполнять задачи в любых условиях. Изменения в каталоге еще раз доказывают нашу цель обеспечить качественными продуктами ВСУ" , – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В Минобороны отмечают, что новации будут способствовать улучшению качества питания военнослужащих. В частности, список дополнен разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты частично будут изменены на свежие.

Некоторые категории продуктов содержат дополнительные требования:

мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только высочайшего качества;

рыба – будет поставляться без головы (для рационализации цены на массу продукта);

расширили список процентов жирности кисломолочных товаров.

В то же время из каталога убрали некоторые продукты (например, крупа саго, осетр или спаржа), которые заказывались крайне редко и из-за ограничений на сумму добычи на одного военного сужали возможности заказа других ходовых позиций.