Минобороны обновленный каталог питания ВСУ: что изменилось
Министерство обороны Украины утвердило изменения в Каталог питания Вооруженных сил Украины. Предложения были совместно наработаны Минобороны и "Государственным оператором тыла" (ДОТ), который уже объявил закупки продуктов для ВСУ на второе полугодие по обновленному перечню.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
"Наши военные – ключевой фактор обороны страны. Сбалансированное питание гарантирует их боевую готовность и способность выполнять задачи в любых условиях. Изменения в каталоге еще раз доказывают нашу цель обеспечить качественными продуктами ВСУ", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
В Минобороны отмечают, что новации будут способствовать улучшению качества питания военнослужащих. В частности, список дополнен разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты частично будут изменены на свежие.
Некоторые категории продуктов содержат дополнительные требования:
- мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только высочайшего качества;
- рыба – будет поставляться без головы (для рационализации цены на массу продукта);
- расширили список процентов жирности кисломолочных товаров.
В то же время из каталога убрали некоторые продукты (например, крупа саго, осетр или спаржа), которые заказывались крайне редко и из-за ограничений на сумму добычи на одного военного сужали возможности заказа других ходовых позиций.
"Внесенные изменения в каталог будут способствовать улучшению качества питания, получаемого военными. Мы добавили важные позиции, которые напрямую влияют на вкусовые свойства блюд. В то же время удалили некоторые "экзотические" позиции, которые сужают возможности заказа мяса, молочных продуктов или других товаров из-за ограничений в сумме добычи на одного солдата", – отметила директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова.