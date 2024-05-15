Британская разведка: Удары РФ разрушают культурное наследие Украины

Разведка Великобритании посвятила свой обзор тому, как российские ракетные удары разрушают украинское культурное историческое и религиозное наследие, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.

Британская разведка решила посвятить эту тему, поскольку 14 мая исполнилось 70 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В ведомстве привели данные Министерства культуры и информационной политики Украины, согласно которым, по состоянию на 2 мая 2024 года в общей сложности 1 987 заведений культуры понесли потери и повреждения с начала полномасштабного вторжения России.

По оценкам министерства, по состоянию на 6 мая 2024 года, 1062 объекта культурного наследия были разрушены или повреждены с начала российского вторжения, а ЮНЕСКО отдельно подтвердила повреждение 129 религиозных объектов по состоянию на 10 апреля.

В середине февраля 2024 года ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный Россией культурному наследию Украины, в 3,5 миллиарда долларов, на восстановление которых понадобится 10 лет и 9 миллиардов долларов.