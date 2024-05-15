В Швейцарии назвали цель и главные вопросы саммита мира

Цель Саммита мира, который Швейцария организует 15-16 июня и на который приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, – проложение пути к будущему мирному процессу и разбор практических элементов и шагов на пути к такому процессу. Ссылаясь на Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, сообщает Зеркало недели.

«Цель Саммита по вопросам мира в Украине – проложить путь к будущему мирному процессу и разработать практические элементы и шаги на пути к такому процессу. Все государства, присутствующие на Саммите, приглашаются поделиться своими идеями и видением справедливого и продолжительного мира в Украине» , – говорится в ответе на запрос журналистов.

В швейцарском МИДе уточнили, что программа Саммита находится на стадии разработки, но известно, что мероприятие будет включать как «пленарные обмены мнениями в присутствии всех глав делегаций», так и «дискуссии на разные темы в более узком формате».

Основное внимание, по данным МИД Швейцарии, будет уделено темам, представляющим глобальный интерес и затрагивающим интересы большого количества государств:

ядерная безопасность,

безопасность [доступность] пищевых продуктов,

гуманитарные аспекты.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что на Саммит мира были приглашены Китай и страны Глобального Юга (Бразилия, Индия, ЮАР). В марте посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин не исключил, что КНР примет участие в Саммите мира в Швейцарии, но отметил, что его страна внимательно следит за планами переговоров и «рассматривает возможность участия».

Россия отказалась от участия в Саммите мира. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что РФ не будет участвовать в нем «ни в каком формате».

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал предстоящий Саммит мира в Швейцарии «первым реальным шансом» начать восстановление справедливого мира. По словам президента, главными вопросами Саммита будут обмен всех на всех, возвращение украинских детей, депортированных украинцев, вопросы ядерной безопасности и продовольственной безопасности.