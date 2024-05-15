США обеспокоены, что новое наступление РФ меняет траекторию войны – NYT

В последние дни российская армия начала новое наступление в Харьковской области, заставив Украину перебросить свои войска на защиту территории. Продвижению России способствуют многочисленные факторы, включая задержку американских вооружений для Украины и технологические инновации Москвы на поле боя. Об этом пишет The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Только 18 месяцев назад чиновники Белого дома и Пентагона обсуждали, могут ли российские войска в Украине потерпеть крах и быть полностью вытеснены из страны. Теперь, после нескольких месяцев медленного наступления России и технологического прогресса в противодействии поставляемому американцами оружию, администрация Байдена все больше беспокоится, что президент Владимир Путин набирает достаточный темп, чтобы изменить траекторию войны.

Американские чиновники выражают уверенность, что многие из этих российских достижений можно будет изменить, как только прибудет новое оружие, скорее всего, где-то в июле, а президент Украины Владимир Зеленский найдет способы отправить больше войск на фронт.

В частном порядке некоторые помощники президента Байдена опасаются, что как США извлекли из войны ключевые уроки — о работающих технологиях и о неработающих — то же сделал и Путин. Стивен Хэдли, советник по национальной безопасности при президенте Джордже Буше, заявил, что не существует единственной причины преимущества России на поле боя. В то же время, многочисленные факторы помогают российским военным продвигаться вперед.

Из-за задержки американского финансирования Россия смогла добиться огромного артиллерийского превосходства над Украиной. Недостаток боеприпасов для противовоздушной обороны также позволил России более безнаказанно использовать свою воздушную мощь, атакуя украинские позиции планерными бомбами.

"В 2024 году российские военные будут иметь материальное преимущество и стратегическую инициативу, хотя это может и не оказаться решающим. Этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в победы на поле боя и сгенерировать импульс, существует большая вероятность того, что это окно начнет закрываться, когда мы войдем в 2025 год" , — считает Майкл Кофман, эксперт по России в Фонде Карнеги за международный мир.

Конечно, эти преимущества на поле боя непостоянны и через 18 месяцев война может выглядеть иначе, считает The New York Times.