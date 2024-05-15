ВСУ пытаются не допустить закрепления оккупантов в Волчанске – Генштаб

Украинские военные пытаются не допустить накопления оккупантами сил и средств в северной части города Волчанск, наносится огневое поражение.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 11:30 15 мая.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в положении войск не произошло.

На востоке Украины, Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях, с начала суток противник провел 23 атаки на позиции наших войск, из них 19 еще продолжается.

На Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку. Украинскими подразделениями с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части Волчанска.

Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования враждебных позиций. В целом с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Куземовка – Стельмаховка, Крахмальное – Берестово, Котляровка – Песчаное, Кармазиновка – Новоегоровка. Потери наших позиций не допущены.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Краснопоповка - Новосадово, противник успеха не имел.

На Северском направлении наши войска сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое – Раздоловка, Берестово – Спорное, Николаевка – Спирное, Яковлевка – Раздоловка, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется. На Торецком направлении подразделения наших войск отбивают одну атаку противника на направлении Зайцево – Курдюмовка, потерь позиций не допущены.

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника на направлении Очеретино – Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается на направлении Соловьево – Сокол, еще одну атаку оккупантов наши воины отбивают на направлении Семеновка – Новоселовка Первая.

На одном из участков во время атаки противника наши защитники уничтожили вражеский танк и два БМП. Силы обороны улучшили здесь тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия противника украинские воины проводят перегруппировку.

На Кураховском направлении наши войска отражают одну атаку противника в направлении Славное – Новомихайловка. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая, бои продолжаются. Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли меры по улучшению тактического положения, имели успех.

С начала текущих суток российский агрессор наиболее активен на Времивском направлении. Здесь подразделения Сил обороны отразили 8 и продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское – Константиновка, Сладкое – Константиновка, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Потери наших позиций не допущены, бои продолжаются.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника на направлении Новопрокоповка - Работино, российские оккупанты успеха не имели. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В общем, с начала суток произошло 41 боевое столкновение. Противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, совершил более 470 обстрелов позиций наших войск.

С начала суток уничтожено почти 260 окупантов, 76 единиц вооружения и военной техники, нашими подразделениями поражены два вражеских пункта хранения боеприпасов.