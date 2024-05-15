Украинские беженцы совершают диверсии для России в Европе – WSJ

В 2023 году в Польше ликвидировали шпионскую сеть, работавшую на ФСБ и планировавшую, в частности, спустить с рельсов поезд с военным транспортом в Польше и Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия смогла ударить по одному из секретных складов боеприпасов на территории Украины благодаря наведению координат украинским беженцем в Польше, Он корректировал удары с помощью камер, которые расставлял на железной дороге. Они фиксировали перемещение поездов с техникой и оружием, и россияне, соединив записи, смогли точно вычислить, куда именно их привезли.

Беженца из Украины завербовали российские спецслужбы. Зовут его Максим Лега. На момент, когда его завербовали российские спецслужбы, ему было 22 года, и он не имел работы" , - говорится в материале.

Отмечается, что мужчина не получал в Польше социальной помощи, поэтому сначала согласился рисовать граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, за что ему платили по 7 долларов. А потом с ним через Telegram связался человек, назвавшийся Анджеем. Он предложил устанавливать камеры вдоль железнодорожных путей, по которым перевозили западную военную помощь в Украину. За это платили гораздо больше, и "свободный художник" продался врагу. Конечно, так называемый Анджей работал на ФСБ России.

Неизвестно, привела ли информация, предоставленная украинским беженцем и другими завербованными, непосредственно к российским ударам по поставкам западного оружия, которое регулярно перевозили в Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Но западные чиновники говорят, что Россия успешно соединила кадры с камер со спутниковыми наблюдениями, чтобы отслеживать поставки оборудования и боеприпасов из Польши и других мест на секретные склады в Украине, где по ним ударили дроны и управляемые ракеты.

"Эти дешевые и, казалось бы, нелепые попытки нельзя недооценивать. Они являются частью большого арсенала сбора разведывательных данных, который помог России уничтожить ключевые материалы с минимальными затратами" , - сказал высокопоставленный чиновник западной военной разведки.

Дело польской шпионской группировки показывает новые усилия Москвы по усилению своих шпионских возможностей в Европе, поскольку Кремль вступает в длительную конфронтацию с Западом.

Часть их сети пострадала, когда более 600 российских дипломатов были высланы после вторжения 2022 года. Великобритания заявила, что две трети высланных из Европы, вероятно, были шпионами.

В апреле британская полиция арестовала пятерых мужчин за то, что они сожгли склад, связанный с Украиной, и помогли России выявить другие возможные цели диверсии. Это произошло после ареста в прошлом году болгарских шпионов, которые, как утверждается, следили за военными объектами Великобритании.

Несколько недель назад власти Германии арестовали двух граждан Германии и России, которых обвиняют в передаче фотографий и видео военной инфраструктуры.