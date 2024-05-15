Стало известно, когда соберется Совет Украина-НАТО

Министры обороны стран-членов НАТО проведут встречу в штаб-квартире в Брюсселе 13-14 июня, в первый день состоится также заседание Совета Украина-НАТО, сообщает Европейская правда.

Встреча министров обороны стран НАТО пройдет в четверг и пятницу 13-14 июня под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

В оба дня после заседания Столтенберг будет выходить к прессе.

Кроме того, 13 июня пройдет встреча Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Подробную программу встреч сообщат ближе к дате.

Предыдущее заседание Совета Украина-НАТО проходило в апреле по запросу украинской стороны.

Напомним, в конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг приезжал в Киев. С президентом Владимиром Зеленским они говорили, среди прочего, о 100-миллиардном спецфонде НАТО для поддержки Украины.