Власти РФ пожаловались на масштабную нехватку силовиков в стране

На фоне затянувшейся войны против Украины у кремлевского режима начали заканчиваться силовики. Об этом во время своего выступления в совете федерации заявил глава МВД страны Владимир Колокольцев, сообщает Новое время.

По его словам, на данное время ведомству не хватает более 150 тысяч сотрудников.

При этом причиной этого Колокольцев назвал не колоссальные потери РФ в Украине, часть из которых приходится, в том числе и на МВД, а якобы нехватку средств.

«Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация, она не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем, если по всем регионам. А если взять такие регионы как Приморье, например, некомплект — 25%» , — пожаловался российский министр, отвечая на вопрос о дефиците кадров.

Тем временем благодаря вернувшимся с войны бывшим заключенным уровень преступности в РФ продолжает стремительно расти.

По данным журналистов, с начала полномасштабного вторжения в Украину так называемые «герои СВО» убили уже свыше сотни своих сограждан и, похоже, останавливаться не собираются.