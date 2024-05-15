Пехотные группы РФ зашли в Волчанск и пытаются закрепиться – Минобороны

Российские пехотные группы зашли в Волчанск Харьковской области. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются. Об этом заявил спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Если говорить о ситуации в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться" , - сказал спикер.

По его словам, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против оккупантов. В частности, когда враг техникой подвозит пехоту.

"Подтянуты резервы. Действительно очень столь эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли" , - добавил Лазуткин.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатый.