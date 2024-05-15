НАТО о грузинском законе об "иноагентах": Несовместим со вступлением в Альянс

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе. Такой комментарий от имени Альянса опубликовала пресс-секретарь Фара Дахлалла, сообщает Европейская правда.

В НАТО призвали Грузию изменить курс и уважать право жителей страны на мирный протест.

"Решение правительства Грузии принять законодательство о так называемых "иностранных агентах" – это шаг в неправильном направлении и отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции" , – отметила Дахлалла.

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". Затем под парламентом полиция разгоняла людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, который в тот же день был в Грузии, предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

МИД Великобритании заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.