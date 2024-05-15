Павел: Украина вряд ли сможет в ближайшем будущем вернуть свои территории

Президент Чехии сомневается, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем, ведь Россия их так просто не отдаст.﻿ Об этом в интервью Sky News заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а потом начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения" , - сказал Павел.

А также отметил, что НАТО не может разместить своих военных на территории Украины, чтобы они воевали. Это будет означать начало конфликта между Россией и Альянсом.