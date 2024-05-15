Австралия передаст ЗСУ партию скоростных катеров

Партия современных катеров Sentinel 830R RHIB входит в пакет военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов, объявленного правительством Австралии в апреле. Со ссылкой на пресс-службу компании Sentinel Boats, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках нового пакета военной помощи в размере 100 млн долларов правительство Австралии объявило закупку катеров Sentinel 830R военного класса.

Sentinel 830R - это катера RHIB, то есть надувные лодки с жестким корпусом, изготавливаемые компанией Sentinel Boats. Они подходят для выполнения задач как в речных водоемах, так и в морских акваториях.

"830R может быть быстро развернут и требует минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность, когда это нужно украинским силам" , - заявил гендиректор компании Джордж Макгуайр.

Сейчас количество запланированных к передаче бортов неизвестно, однако они должны стать частью 20-миллионной составляющей пакета военной помощи.

Заказанные для Украины лодки будут доставлены в ближайшие месяцы вместе с другой выделенной помощью от правительства Австралии.