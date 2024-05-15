ЕC заявил об угрозе для евроинтеграции Грузии после принятия закона об "иноагентах"

В Европейском Союзе заявили, что окончательное принятие парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" негативно влияет на путь страны в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с Европейской комиссией, которое опубликовала Европейская служба внешних дел, сообщает Европейская правда.

Сначала заявление было опубликовано от имени Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения, венгра Оливера Варгеи. Однако впоследствии во внешнеполитической службе ЕС скорректировали, что заявление сделано от имени "Борреля с Европейской комиссией".

Ключевым в заявлении является утверждение, что принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. В то же время выбор дальнейшего пути находится в руках Тбилиси.

"Мы призываем грузинские власти отозвать закон, подтвердить свою приверженность пути в ЕС и продвинуть необходимые реформы, изложенные в 9 шагах (Еврокомиссией в контексте обретения страной статуса кандидата в члены ЕС)" , – говорится в заявлении.

В ЕС назвали неприемлемыми запугивания, угрозы и физические нападения на представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, их семьи, а также призвали грузинские власти расследовать эти действия.

Согласно заявлению, 9 шагов, изложенные в рекомендации Еврокомиссии как условия кандидатства в члены ЕС, требуют защиты прав человека и обеспечения свободной деятельности гражданского общества и средств массовой информации.

"Евросоюз четко и неоднократно заявлял, что дух и содержание закона не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС. Он подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, в то время как свобода ассоциаций и свобода выражения мнений являются фундаментальными правами, лежащими в основе обязательств Грузии в рамках Соглашения об ассоциации и пути вступления в ЕС" , – отметили в заявлении.

В то же время отмечено, что Евросоюз готов и в дальнейшем поддерживать грузин, которые работают на пути к европейскому будущему.