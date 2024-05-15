ВАКС взыскал в доход Украины два самолета российской компании

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е российской компании «Ильюшин Финанс Ко.». Со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, сообщает Укринформ.

«Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к АО «Ильюшин Финанс Ко.» о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» , – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что АО «Ильюшин Финанс Ко.» является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечающей за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продаж самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

АО «ИФК» в составе «Ростех» занимает свою нишу, что обеспечивает функционирование стратегически важной для РФ отрасли авиаперевозок.

В Минюсте отмечают, что до начала и во время полномасштабного вторжения АО «Ильюшин Финанс Ко.» системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии РФ путем поставки самолетов и комплектующих в пользу силовых ведомств и структурных подразделений Министерства обороны России.

Кроме того, как передовой лизингодатель в РФ, ИФК играет существенную роль в поддержке авиационной отрасли и, как следствие, способствует высшему политическому руководству РФ в противодействии санкционным ограничениям, которые были применены к РФ из-за развязывания агрессивной войны против Украины.

«Решением ВАКС в доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е» , - говорится в сообщении.

Заместитель министра юстиции Инна Богатых в Фейсбуке уточнила, что эти самолеты находятся на территории Украины.